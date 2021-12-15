大型科技股表現疲弱，周二美股三大指數再度收黑。數據顯示美國11月生產者物價指數（PPI）漲幅超出預期，進一步強化聯準會本周將宣布加快縮減資產購買計畫的預期。

美國勞工部公布，11月最終需求PPI較去年同期飆漲9.6%，高於10月的年漲8.8%，並創下2010年11月以來最大漲幅。

周二收盤，道瓊工業指數下跌106.77點或0.3%，為35544.18點。標普500指數跌34.88點或0.75%，至4634.09點。那斯達克指數跌175.64點或1.14%，為15237.64點。

費城半導體指數收跌0.52%，為3794.41點。

在標普500指數於上周創下歷史收盤高點後，迅速擴散的Omicron新冠變種病毒亦削弱投資人信心。

大型科技股帶頭下挫，Salesforce.com跌3.83%、微軟跌3.26%、Adobe跌6.60%、Alphabet跌1.32%，拖累標普500指數和那斯達克指數表現。

蘋果收跌0.8%，但擺脫盤中低點。蘋果宣布，由於新冠確診病例激增，該公司將要求其美國零售店的顧客與員工戴上口罩。

根據Refinitiv數據，那斯達克指數雖然只較11月創下的歷史收盤高點下跌約6%，但三分之二成份股已跌破200日移動均線，凸顯許多個股正陷入掙扎。

Longbow Asset Management執行長Jake Dollarhide表示，新冠疫情加上通膨是偷走聖誕節的綠毛怪（Grinch），我不會低估這個事實，部分那指大型股正在回吐其巨大的漲幅。當領頭羊遭到拋售，這不是一個好跡象。

標普500指數11大類股普遍下跌，僅金融股收紅，上漲0.62%。投資人壓寶聯準會在周三會後將發表偏向「鷹派」的政策聲明。許多投資人預期聯準會將釋出加快縮表、進而更早開始升息，以抑制物價飛漲的訊息。

科技股大跌1.64%，跌幅最大。升息前景通常較不利於成長股和科技股。

波克夏·海瑟威（Berkshire Hathaway）和美國銀行均漲逾1%，為美股下檔帶來些許支撐。

StockCharts.com首席市場策略師David Keller表示，我們會從這次的會議開始較為清楚了解聯準會將如何應對通膨問題，通膨仍然居高不下，且很可能到明年仍是一大問題。

根據路透社調查，分析師普遍預期聯準會將在明年第三季升息1碼至0.25%～0.50%，然後在第四季再次升息。

獲投銀Piper Sandler將股票評級從「減碼」調升至「中性」，植物肉Beyond Meat大漲9.3%。

輝瑞上揚0.6%，該公司宣布其抗新冠病毒口服藥在預防高風險患者住院和死亡的有效性接近90%，且實驗室數據顯示該口服藥對Omicron變種病毒也有效。