今天在NBA場上勇士對決尼克，柯瑞(Stephen Curry)以2974顆三分球超越「雷槍」艾倫(Ray Allen)成為NBA歷史三分球王，在這場比賽前，柯瑞已經投進2972顆三分球，距離超越歷史僅剩2顆外線，而他很快就為大家送上熱騰騰的首顆三分，接著在7分33秒正式突破紀錄。

這場比賽剛好在紐約麥迪遜花園廣場舉行，原歷史三分球紀錄保持者艾倫也特別到場觀戰，見證這美妙的時刻，而在柯瑞投進第2974顆外線後現場觀眾都給予熱情掌聲，柯瑞興奮獻上飛吻並搥胸慶祝，現場比賽也進入暫停，讓柯瑞跟隊友們一一擊掌。

這時在一旁的艾倫身著灰色西裝，非常有風度地給予掌聲，此外排名歷史第3的傳奇射手「大嘴」米勒(Reggie Miller)特別擔任這場球賽的球評，他一共進了2560顆三分球，目前領先籃網現役球星哈登(James Harden)的2509顆。

Ray Allen congratulates Stephen Curry on breaking his all-time three-point record. #NBA75



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而暫停時柯瑞一度坐在位子上泛紅了眼，畢竟要打破這個紀錄實在太不容易，隨後他起身上前和大前輩艾倫擁抱致意，後者在他耳邊說了不少鼓勵的話，兩位超級三分球王可說是惺惺相惜，畫面看了讓人非常感動，而在接下來比賽中柯瑞還有望將歷史紀錄再拉長！