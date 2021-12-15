大陸知名男歌手薛之謙，擁有俊俏的外貌與迷人的嗓音，加上才華俱佳的他，不僅會唱、會跳還會創作與主持，讓他受到大批粉絲的喜愛。不過，近日他登上「2021 TMEA騰訊音樂娛樂盛典」頒獎典禮時，竟當眾猛虧女星黃腔，讓所有人都傻眼。

薛之謙近日受邀出席「2021 TMEA騰訊音樂娛樂盛典」，並榮獲「最具影響力內地男歌手獎」時，只見他戴著眼鏡身穿圖騰襯衫帥氣登台，他還刻意將胸前的鈕扣打開，展現男神的性感魅力。而薛之謙一上台先是展現出激動得講的心情，但看到麥克風的口紅印記，馬上開始調侃上一位領取「最具影響力內地女歌手獎」的女歌手劉惜君，忍不住說道「哇！這個話筒上有劉惜君的口紅耶，她剛剛是『含著說話』的嗎？」並望向女方的座位大笑，讓現場一片尷尬。

薛之謙在頒獎典禮上竟突然開起黃腔。（圖／微博）

主持人華少則是趕緊出面緩頰表示「是貼著的」，薛之謙才笑說「好啦！不重要」繼續將他的得獎感言說完。不過他自以為幽默的言論，立刻引起網友截圖轉發，紛紛留言「這好笑嗎？」、「自以為幽默」、「聽起來好不舒服」、「低俗當有趣」、「講這話也不顧慮一下女生的感受」，薛之謙的粉絲看到後也跳出來替他護航表示薛之謙與劉惜君私底下其實是很好的朋友，這純粹只是朋友間的玩笑話，大家不必太認真，但仍在網路上引起兩方論戰。