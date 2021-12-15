立陶宛爆出國營企業「立陶宛鐵路公司」持續與受到美國制裁的白俄羅斯國營企業「白俄羅斯鉀肥」往來，引發倒閣危機，不過立陶宛總理席莫尼特（Ingrida Simonyte）昨（14）日晚間宣布，不會內閣總辭，也不會受理外交部長及交通部長的辭呈，不過立陶宛鐵路公司執行長巴圖斯卡（Mantas Bartuska）將下台負責。

綜合立陶宛國家廣播電視（LRT）、路透社報導，立陶宛鐵路公司（Lithuanian Railways，LTG）被爆出在美國對白俄羅斯國營企業白俄羅斯鉀肥（Belaruskali）制裁生效後，仍持續和白俄羅斯鉀肥貿易往來，這起爭議引爆立陶宛社會譁然，因為立陶宛一向嚴詞抨擊白俄羅斯侵犯人權的行為，迫使立陶宛外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）及交通部長思庫歐迪司（Marius Skuodis）雙雙遞出辭呈，以為「政府形象受損」負責，甚至總理席莫尼特更暗示，政府可能為此事總辭。

不過席莫尼特昨日晚間在與藍斯柏吉斯及思庫歐迪司會談後宣布，她不會受理兩人的辭呈，也不會內閣總辭。

席莫尼特說：「考量到地緣政治情勢升溫，以及新冠疫情及移民帶來的持續挑戰，建立新政府或政府大幅改組將是不負責任的，會對政府造成不確定性及風險。」

「因此，假定聯合政黨獲得信任，政府將以現有的組成持續運作，並且根據立陶宛共和國的憲法與其他機構合作。」

席莫尼特進一步強調「非常認真且誠實地考量個人的責任問題」，不過也指出，目前立陶宛國會沒有其他多數黨足以承擔領導位置，並且提供計畫。

立陶宛雖然解除倒閣危機，不過立陶宛鐵路公司執行長巴圖斯卡將為此事下台。立陶宛鐵路公司董事長史來尤薩斯（Kestutis Sliuzas）昨日表示，巴圖斯卡同意下台以「緩和」立國民眾對此事的強烈抗議，以及減輕這起風波對公司聲譽造成的風險。

不過他也強調，目前缺乏法律依據讓立陶宛鐵路公司停止為白俄羅斯運送鉀肥。

白俄羅斯強人總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）在備受爭議的總統大選中宣稱勝選，一年以來他持續打壓異議人士，美國8月宣布制裁國營企業白俄羅斯鉀肥，並且在12月8日正式生效。雖然這項制裁只適用美國企業，不過外界預期立陶宛企業也應立即停止與白俄羅斯鉀肥的往來，因為銀行再也無法受理該公司的金融交易。

作為內陸國家，白俄羅斯主要經由立陶宛的克萊佩德（Klaipeda）港出口白俄羅斯鉀肥生產的鉀肥，白俄羅斯鉀肥是全球最大的鉀肥生產商之一，也是白俄羅斯主要的外匯收入來源。

不過立陶宛鐵路公司並沒有在美國制裁生效後停止為立陶宛運送鉀肥，因為白俄羅斯鉀肥11月就已經先預付12月及1月的運送款項。史來尤薩斯表示，立陶宛鐵路公司上周曾試圖退回款項，但是白俄羅斯銀行並不受理。

針對如何解決運送白俄羅斯鉀肥的風波，席莫尼特昨日表示，立陶宛將尋求對立國構成最小風險的方式，同時持續支持制裁。

史來尤薩斯指出，如果立國修改法律允許違約，或許該公司就能停止為白俄羅斯運送鉀肥。立陶宛執行長巴圖斯卡上周警告，如果立陶宛鐵路公司自行中斷運送白俄羅斯鉀肥，該公司可能會面臨國際仲裁及罰款，最終導致破產。