【愛傳媒葉毓蘭專欄】高雄市警局8天內連續倒下3名警官，令人心痛。警察、消防可以說是高危險、高辛勞的行業，110年全國員警病故或意外死亡高達39人、因公死亡5人。

警察勤務條例第16條明文規定，警察勤務服勤時間之分配，以勤四、息八為原則、每日應有連續八小時之睡眠時間，深夜勤務以不超過四小時為度，在保障警察不致過勞，但這些規定，似乎只適用於一線四星以下同仁，中階幹部像夾層，上有長官下有部屬同仁，辛苦不敢說，才會讓這些不幸不斷發生。

雖然署長說現在都有編列每一階級同仁健康檢查費用，但是對於現在物價飛漲，各項健檢費用幾乎是聊備一格，應該適時調整，以符合現在之需求。

然而，造成警察過勞的原因，除了各項勤務外，還有各行政機關相關法令中規定可以請求警察協助執行的項目共有232項，簡直包山包海，有些都已不符時宜，也從不檢討修正。

另外，不只是警察，消防也被嚴重濫用，新竹市政府不僅派遣消防員掃沙塵，還數度派消防員攜帶救災器材至動物園換水。

另外，有些登山者明知天侯不佳仍執意登爬高山、或沒有專業的嚮導或足夠的裝備，只帶包泡麵就貿然登山，等到受困才求救，不是動用大批人員就是動用直昇機搜救，我建議應由中央修法明定像使用這類的救災資源應該由當事人負擔，或者規定都要事先購買相當金額保險，如有救災費用由保險支付，消防的主要工作應回歸預防火災、救災害、緊急救護。

另外，最近網路上傳的「最新台中大里槍戰四死」的影片，還標明海線老大詐欺公司黑吃黑，其實根本是發生在波多黎各的槍擊案，選擇此時廣發，企圖抹黑台中市治安，也抹煞台中市員警的辛苦！

這樣別有用心的假消息，符合惡假壞的要件，內政部長徐國勇說已經請台中市政府警察局調查，本人也當場公開告發，要求他們一定要偵辦下去。

最後，這周六就是四大公投投開票日，警察負責投開票日安全維護，經調查還有近一成6555名員警無法投票，公投是對事的投票，不像一般的選舉，為何還有警察機關規定當天停止輪休？

公投是人民的權益，我要求包括警政署、消防署、移民署都要考量同仁的意願，要求所屬的機關有輪值勤務的，妥當安排勤休，讓每位同仁都能投票。

作者為立委、前警大教授

照片來源：作者臉書截圖。

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