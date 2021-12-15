【愛傳媒黃珊珊專欄】這次中研院事件，最讓人擔心的是國家級的高階實驗室，發生嚴重管理危機，工作人員沒有按照SOP穿脫防護裝備，造成環境污染，週五，台北市政府衛生局同仁也因為陪同中央長官一起到實驗室做環境採檢，環境採檢陽性，我要求同仁先做預防性隔離，以免影響到家人與同事。

一個小小的疏忽，付出如此大的社會成本，我相信沒有人是故意染疫的，但是處理如此高風險的專業人員，真的容不得出一點差錯，所以，還是那句話，SOP很重要，差一點點差很多！

12月14日起入境者就可以適用10+4或7+7專案，全世界被Omicron燒得頭昏腦脹，只能說，我們的考驗正要開始，大家一起努力守護台灣！

10+4與7+7專案都是在Omicron肆虐前做的決策，等到Omicron發燒後也改不回來了，因為防疫旅館都已經訂滿了，再也轉不回14天了，只是不知道這個無法挽回的決策，會讓台灣付出多大的代價！

天佑台灣！

作者為台北市副市長

照片來源：作者臉書截圖。

●更多文章見作者臉書，經授權刊載。

●專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場。