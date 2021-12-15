玉山南峰昨（14日）晚間傳出一名女山友登山失足，經高雄市消防局獲報後，因路途遙遠轉報嘉義縣消防局支援，經阿里山分隊派遣搜救隊員漏夜山上，歷經5小時路程，上午7時許抵達墜谷地點，並發現該名女山友遺體，確認罹難，後續交由高雄市消防局進行後續處置。

成長潛力驚人 車用產品出貨旺 威鋒電子元山 吸睛
3男爬台東「轆轆溫泉」遭溪水沖走 2人失聯1人負傷
#玉山南峰 #百岳 #山友 #山難 #失足