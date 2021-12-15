玉山南峰女山友墜谷 警消夜奔5小時今晨尋獲遺體 09:142021/12/15 中時新聞網 蘇育宣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 玉山南峰14日晚間傳出一名女山友失足墜谷，搜救人員於15日上午7時許尋獲遺體。圖為玉山南峰。（中時資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 玉山南峰昨（14日）晚間傳出一名女山友登山失足，經高雄市消防局獲報後，因路途遙遠轉報嘉義縣消防局支援，經阿里山分隊派遣搜救隊員漏夜山上，歷經5小時路程，上午7時許抵達墜谷地點，並發現該名女山友遺體，確認罹難，後續交由高雄市消防局進行後續處置。 成長潛力驚人 車用產品出貨旺 威鋒電子元山 吸睛 3男爬台東「轆轆溫泉」遭溪水沖走 2人失聯1人負傷 #玉山南峰 #百岳 #山友 #山難 #失足 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新北3嫌劫ATM百餘萬遭捕 侯友宜讚所長機車攔截英勇 21:452021/12/14 社會 登山煮早餐不慎燙傷腳 宜蘭消防長途跋涉救援山友 17:392021/12/13 社會 五股垃圾山變身為產業園區 廠商讚：環境大改善收入增加近三倍 17:152021/12/13 生活 南海撞山美核潛艦返抵本土 聲納罩撞壞 15:582021/12/13 國際 NISSAN 2022「福虎生風，新春健檢」活動開跑 18:152021/12/13 汽車情報-優惠快訊 葉毓蘭》警察勤務包山包海 有苦難言意外頻傳 09:222021/12/15 社會 女遺失手機超焦慮 警靠1招10分鐘尋回 13:522021/12/14 社會 玉山文教基金會 再獲社教貢獻獎 04:102021/12/14 金融．稅務 40萬戶無自來水 經濟部爭取預算 04:102021/12/14 財經焦點 五股垃圾山 變身產業園區 04:102021/12/14 地方新聞 全球最孤獨房子鑲嵌陡峭山壁 建於一戰時期功能曝光 12:062021/12/14 搜奇 社會熱門新聞 台大男面試華碩遭羞辱 律師PO文竟釣出本尊親回10字大爆料 - 社會 禾馨創辦人蘇怡寧遭爆棄養父母 發聲明控：父親長期情緒勒索 - 社會 天價！騎士未兩段左轉撞癱汽車少東 法官判賠4029萬元 - 社會 總經理與女下屬赴美出差 見她淋浴竟闖入硬上下場慘 - 社會 花6萬買比特犬遭車撞死 飼主求償不成還要賠1萬 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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