英特爾執行長季辛格（Pat Gelsinger）13日晚間抵台，昨與台積電高層相見歡，傳出英特爾此行是為了爭取台積電更多先進製程產能，台積電則希望英特爾能就3奈米部分先付訂金，消息引起網友們熱烈討論，不少人認為台積電的做法相當合理，甚至有網友點出，台積電對英特爾的待遇算很優渥，只要願意花錢就能獲得專線代工的產能。

《工商時報》報導，業界消息傳出，英特爾此次爭取台積電的產能涵蓋7奈米及6奈米、5奈米及4奈米、以及3奈米等，其中3奈米部分，英特爾希望台積電能比照蘋果設立專線代工生產，台積電方面則考量，若為英特爾設立專線，未來英特爾如將訂單改回自有廠內生產，將導致台積電無法有效運用產能且成本升高，因此台積電希望英特爾能先付訂金，才願意替英特爾設專線代工。

此事引起PTT網友們熱烈討論，許多人認為台積電的做法合情合理，尤其晶圓代工成本高，算是保障台積電的權益，「人家果皇也掏錢付訂金，不爽不要買啊」、「牙膏廠又不是沒錢，這等於是保證產能的承諾」、「要求先付訂金這叫硬？？這合情合理吧」、「沒拿錢出來談什麼承諾。」

不僅如此，有人認為，只要英特爾願意出錢就能獲得專線產能的條件來看，台積電對英特爾算是相當優渥，「這條件算很仁慈了，不然台積電也可以硬起來不給」、「以現在這麽滿載，插隊的確很特權了」、「這算是很優渥的承諾欸，有錢就幫你開獨立產線不用排隊，以插隊來說已經算是特權了」、「不用付訂金幫你設專線，有這般好的事嗎，做夢。」

《中央社》報導，針對台積電與英特爾的競合關係，工研院產科國際所研究總監楊瑞臨認為，關係將取決於英特爾先進製程的發展，若發展順利，將降溫與台積電的合作關係，反之亦然，此外，台積電是否有能力消化英特爾訂單，讓AMD、NVIDIA可能也在產能排擠產生疑慮，藉此尋找第二家供應商，將成為台積電的風險所在。