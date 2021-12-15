國際最新網路測試出爐，台灣以下載峰值網速934.9Mbps站穩全球5G網速調查第一，龍頭中華電(2412)則搶下5G下載、上傳網速等5項冠軍，目前中華電在基站的建設進度上，年底1.2萬站已經提前達陣。

中華電此次榮獲Opensignal 2021年12月最新公布5G下載、上傳網速等5項冠軍，是國內唯一榮獲雙國際權威機構認證的5G網速雙冠王，5G網速更成為雙國際權威機構共同認證5G用戶有感之品質指標。

Opensignal 在2021年12月最新公布的「台灣5G體驗報告」，中華電一舉同時囊獲台灣「5G下載網速」和「5G上傳網速」雙料冠軍；另外，中華電亦奪下5G用戶使用應用程式之感受體驗三項，包含「5G影音體驗」、「5G遊戲體驗」及「5G語音應用程式體驗」冠軍。

就台灣來說，台灣以下載峰值網速934.9Mbps站穩OpenSignal全球5G網速調查第一名；5G上傳速度41.6Mbps則位居全球第二，以些微差距僅次於挪威的41.9Mbps；台灣平均下載速度數據以320 Mbps名列第三，緊追於挪威的353.3 Mbps及南韓的423.8 Mbps。

Opensignal 為分析全球消費者行動網路體驗的獨立全球標準機構，依其公佈官網資料顯示「5G可用率」和「5G可及率」非對網路覆蓋或地理範圍的度量值。依據中華電表示以上兩項數值，至多作為業者建設5G網路之參考指標，但因各業者5G建設策略不同，無法將以上數值作為各業者間品質量測比較。

中華電今年5G基地台已建設逾1萬2千台提前達標。中華電擁有4G/5G最大頻寬、最廣涵蓋及最多基地台，以5G C-RAN機房集中維運及大數據精準建設的領先工法，持續加速及加量建設5G，提供客戶有感的5G服務。