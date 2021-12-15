金曲歌王王力宏今（15日）傳出與妻子李靚蕾鬧離婚，8年婚姻爆已走向終點，其實，王力宏夫妻婚後不吝嗇曬恩愛，尤其是彼此生日、聖誕節等重要節日，都會看到他們一家五口出遊或開派對慶祝照，不過，翻開兩人社群網站，近期已不見王力宏、李靚蕾同框，小倆口上一次合照已是2年前。

王力宏、李靚蕾在2013年步入禮堂，夫妻育有2女、1子，幸福組成一家五口，小倆口婚後也不吝曬公開放閃，每當彼此生日、聖誕節等重要節日，都會看到他們一家五口出遊或是開派對慶祝照，但王力宏、李靚蕾近期卻鮮少同框，夫妻最後一次曬恩愛已是2年前，李靚蕾最後一次PO王力宏照，是2019年6月，她甜喊王力宏是「慈愛的筋肉人爸爸」，而小倆口最後一次同框，則是在2019年4月，王力宏當時幫李靚蕾慶生，身為壽星的李靚蕾手捧蛋糕、小鳥依人般的倚靠在王力宏懷中，兩人之後就是各自PO出與孩子、朋友的聚會照，偶爾才會出現按讚。

其實，王力宏、李靚蕾被傳婚變已非第一次，之前傳出李靚蕾取代婆婆了掌管王力宏30億身家，而埋下婆媳間心結，且在小倆口今年6月就曾被指，兩人不同框、沒親密互動而被懷疑婚姻出問題，王力宏經紀人當時則強調，IG他們有互動、也有點讚，駁斥婚變傳聞，未料，小倆口在半年後直接被傳離婚，根據《鏡週刊》報導，王力宏經紀人則表示，據自己的了解，並沒有離婚一事。