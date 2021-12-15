一個是需要可持續發展的資金、一個是需要可持續發展的產業。Harley-Davidson哈雷旗下LiveWire電動摩托車品牌和ABIC(AEA-Bridges Impact Corp) 特殊目的收購公司，雙方一拍即合，12/13對外宣佈「聯姻」，成為紐約股票代號「LVW」的電動摩托車新創公司，最令人意外的是，這椿合併案中還很有戲地找了台灣光陽集團當股東，作為戰略夥伴，消息一出，震撼台灣二輪市場！

正當眾外媒都圍著哈雷、LiveWire、ABIC打轉，對於「光陽入夥」這件事也輕描淡寫，沒有過多的角色著墨，但美國《Forbes富比士》談論到這件合併案，話卻說得直白獨到：「誰說像LiveWire這樣一家新創電動摩托車品牌，只有一條像哈雷重機的窄路可以走？」

有光陽的加入LiveWire的路會變寬

事實上，《Forbes富比士》並不否認，LiveWire一定會跟原生的哈雷走得很近、這很正常，但大家有沒有想過，沒包袱的新創電動機車品牌LiveWire，在有光陽加入後，路變寬了、可以走得更靈活、可以有更多元化的車型變化，即使電池能源方案，也能制定出因地制宜的策略。

《Forbes富比士》特別點出，儘管光陽在美國比較不為人所知，不過光陽在美國以外的市場，已是各式機動車輛的巨頭，每年在歐洲和亞洲等地，銷售了數十萬台的機動車輛。LiveWire在有了光陽機車的加入之後，更容易將LiveWire品牌推廣到歐、亞市場，畢竟對歐洲來說，在碳中和大義凜然的旗幟下，哈雷機車已經是不符合潮流，也是過時的產品，要不然，哈雷幹嘛花十年的功夫發展電動機車部門，再將LiveWire扶正成一個純電動摩托車品牌，其實這一切，都是在為未來的電動車趨勢，提前作準備。

Forbes還提到了光陽的電池交換技術

在該篇報導中，《Forbes富比士》甚至認為，LiveWire大可將光陽旗下的電動速克達、電動產品重新包裝設計，重新命名成為屬於LiveWire的系列商品，或者，利用光陽現有已然成熟的三電模組(電控、電機、電池)，組合出適合LiveWire自己的電動速克達、電動產品。而且就另一方面來說，電動速克達在現今全球許多城市可是越來越受歡迎，與其花大部分的時間和力氣、緩不濟急地去研發生產大尺寸電動重機，倒不如將重心擺在快速建立電動速克達車款，多元化LiveWire的產品線，而電動速克達，正是光陽的強項，至於大尺寸電動重機，就留給哈雷去協助研發。

再者，電動速克達的買家是很務實的，擁有跑車性能速克達，並非他們的期待，這類消費者最在乎的，是他們的走行機器是否實用可靠？價格是否親民？上述種種產品，不都是光陽最擅長的？還有，《Forbes富比士》所述：電動摩托車行走在城市中，充電基礎設施或電池交換技術是否已經到位？這，不也正是光陽IONEX此時此刻如火如荼正在作的事？

不久前光陽董事長柯勝峯宣佈進軍歐洲市場、引領全球二輪電動化。新一代IONEX也挺進全球最大米蘭車展，這便是LiveWire從來不具備的籌碼。(圖/光陽提供)

Forbes富比士講出了LiveWire心聲，身為新創電動機車品牌無須拘泥於油車的傳統制約，而未來夥伴光陽可以在這方面為LiveWire帶來許多經驗和驚艷。(圖/光陽提供)

光陽可為LiveWire帶來不一樣的生機

由於LiveWire跟哈雷的品牌是分開的，兩者的品牌定義也截然不同，新創的LiveWire，大可不必有傳統引擎油車品牌的矜持，LiveWire最重要的，是如何在全球電動摩托車市場的黃金起飛期裡大鳴大放、佔有一席之地。

如果，LiveWire電動重機和電動速克達都能在美國城市裡流行起來，相信電摩市場給予的回饋，將會遠遠超出哈雷原廠對傳統大型汽油動力等兩輪重機的期望；再者，LiveWire大東家哈雷雖然為其開發出了One這款電動重機，但售價並不親民，在美國Zero Motors的電動摩托車旗下各式車款，都比它還要便宜，所以，如何讓LiveWire在競爭的市場中脫穎而出，上述提到的種種，或許才是光陽在這樁合併案中，將扮演的角色。