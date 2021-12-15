台股加權指數15日開在17592.87點，權王台積電（2330）開低在597元，未受到英特爾來訪消息激勵。買單拉抬航運、鋼鐵、第三代半導體、遊戲股等族群，呈現個股表現。在美國聯準會利率會議開會前夕，市場觀望氣氛濃厚，台股早盤在平盤下震盪。

最新報告顯示11月生產者物價指數（PPI）增幅高於預期、強化聯準會（Fed）本周宣布加快削減購債的預期，衝擊大型科技類股下挫。

道瓊工業平均指數12月14日終場下跌0.3％（106.77點）、收35544.18點。那斯達克指數下跌1.14％（175.64點）、收15237.64點，創12月6日以來收盤新低，跌破50日移動平均線並觸及100日移動平均線。費城半導體指數下跌0.52％（20.02點）、收3794.41點，創11月26日以來收盤新低。

元富投顧指出，面對Fed即將緊縮貨幣，市場似乎又愛又恨，而且多空矛盾對立中，一來升息代表經濟持續成長，企業獲利再向上提升，對股市應該是正向的，但另一邊升息造成股市資金流向債市，資金動能缺少，股票可能向下修正。

目前美股似乎還是多空拉鋸中，而台股跟著美股搖擺，18000點遲遲攻不上去，回頭跌破月線，短線轉弱，只好再回測季線17500點，而類股輪漲也演變成輪跌，盤面喪失了強勢領導主流股，對市場人氣造成影響。

短期宜看季線的支撐效果，再決定多空方向。指數在17000～18000區間，利用震盪汰弱換強。