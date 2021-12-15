曾與周幼婷、林韋伶組女團「3EP美少女」的43歲藝人郭婷婷（婷婷），臉蛋甜美又有彈力翹臀，成為團體中最紅的成員，還有「徐若瑄接班人」的美稱，卻因不擅理財負債近百萬，淡出演藝圈轉行當餐飲業服務生，近期傳因騎車受傷辭職，已待業3、4個月。

根據《鏡周刊》報導，郭婷婷曾在設計師溫慶珠的餐廳任職帶位人員，去年換到咖啡館上班，月薪粗估2、3萬，卻因騎車意外弄傷腳無法工作，只能待在家靜養，靠作畫和寫歌抒發情緒，並延後復出演藝圈的計畫。

郭婷婷畢業於士林高商，17歲拍廣告片出道，與周幼婷、林韋伶組「3EP美少女」，後來推出個人專輯，廣告代言、戲劇邀約不斷，快速嚐到走紅的滋味，卻一度迷失自我，每個月豪擲數10萬泡夜店；9年前郭婷婷因拿不到片酬加上投資失利，負債瞬間累積近百萬，繳不出卡費的情況下又得負擔家計，壓力大到選擇逃避，連本來要上陳建州（黑人）的節目都在開錄2天前落跑。

郭婷婷（中）當年和周幼婷（左）、林韋伶（右）組偶像團體「3EP美少女」，如今兩位隊友都結婚生子，她持續單身中。（圖／中時資料照）

為了求生存，郭婷婷改到餐廳當服務生，起初因為工作內容枯燥感到乏味，但逐漸學會謙卑和尊重人的態度，後來受到林書豪新聞的啟發受洗為基督徒，已經長達8、9年未談戀愛，不過她不急著結婚生子，「除非神要我生，沒有也OK，我可以領養小孩」。