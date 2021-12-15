康寧大學18名斯里蘭卡學生畢業在即，但學校卻不開課，只願安排他們寒暑修或到附近學校上課，引發爭議。教育部要求康寧大學維護受教學生權益，但康寧大學今天發表聲明指出，行政機關議不得以命令干預大學教學之內容及課程之訂定，而妨礙教學、研究之自由。

教育部要求康寧大學，這些斯里蘭卡學生仍保有學籍，學校就應該負起責任，依據他們需求開班授課。教育部並將在16日召開協調會，要求康寧大學負起責任。

康寧大學今天發表聲明說， 按司法院大法官釋字第563號解釋意旨，敘明憲法第11條之講學自由賦予大學教學、研究與學習之自由，並於直接關涉教學、研究之學術事項，享有自治權。

康寧大學表示，斯籍生因延畢，適用學校重（補）修辦法規定，係屬直接關涉教學事項之大學自治權。針對斯籍延修生修課問題，學校在不違反教育部規定下，依照學校重補修辦法，並視學生之需求，依法持續為學生開課，以保障學生受教權益。

康寧大學表示，台南校區於110學年度第1學期18位斯籍延修生皆已規定期限內於完成選課註冊；其中並有6位斯籍延修生選擇至校外選課，除校內修課之斯籍生外，對於校外修課之斯籍生，教務處、學務處同仁及導師皆仍持續關懷與輔導，目前適應良好。

康寧大學說，已進行110學年度寒假排定相關重補修課程，將持續鼓勵與協助斯籍生參加校內外修課，以取得學分，俾利其儘快完成學位。