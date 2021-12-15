蘋果新機拉貨動能延續，PCB廠華通(2313)、臻鼎-KY(4958)及軟板廠台郡(6269)11月合併營收同步攀升，其中華通及台郡11月合併營收分別達68.25億元及42.8億元，創下單月歷史新高，由於客戶訂單強勁，臻鼎-KY及台郡預估，第4季可望優於第3季，華通不僅第4季營運可望維持高檔，甚至有助支撐2022年首季營收。

在市場各類產品線需求仍強，部分訂單遞延下，華通、臻鼎-KY及台郡第4季營運維持高檔，華通11月合併營收為68.25億元，月增13.73%，年增8.2%，創下單月歷史新高，累計前11月合併營收為561.44億元，年增2.22%。

華通為全球第一大HDI板製造商，產品包含HDI板、軟硬複合板、硬板、軟板以及SMT等，終端應用涵蓋通訊、電腦、消費性、車用、航太等，目前為全球第一大HDI板製造商，目前HDI相關產品占華通營收比重約45%，傳統硬板約占10%，軟板、軟硬結合板、SMT約占45%。

由於客戶訂單穩定，華通目前產能滿載，華通表示，第4季需求依舊強勁，並未觀察到訂單有明顯調整，雖然有長短料問題，第4季營運可望維持高檔，並有助支撐2022年首季營收。

華通生產基地主要在台灣桃園及大陸惠州、重慶地區，為了滿足客戶對於高階HDI的需求，公司已評估在2022年將於重慶二廠繼續擴充新產能，相關資本支出規畫將於年底底定。

台郡11月合併營收攀升至42.8億元，月增21.93%，年增15.57%，創下單月歷史新高，累計前11月合併營收為310.64億元，年增18.38%。

台郡財務長熊雅士表示，由於9月大陸限電停產訂單遞延，預估2021年第4季整體生產產值將較2020年第4季有個位數百分比的成長；隨著擴產能利用率提升、生產良率在11月達到一定水準及高毛利率手機LCP產品放量帶動產品組合較佳，對毛利率將有正面助益。

臻鼎-KY自結11月合併營收約193.56億元，月增18.62%，年減7.66%，為單月歷史次高，累計前11月合併營收約1342.55億元，年成長19.62%。

臻鼎-KY表示，第4季營運有望逐月走高，單季有機會是今年營運的高峰。

臻鼎-KY持續落實「One ZDT一站式購足」策略，不僅持續擴大產品線，全球新專案投資計畫亦持續進行，以完善全球布局，今年陸續開展四座新園區建設，包括：台灣高雄、大陸深圳、大陸淮安及秦皇島都啟動擴產。

臻鼎-KY去年資本支出約216億元，預估今年資本支出將高於去年。