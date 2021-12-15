過去台灣投資人ETF投資首選是權值型與高股息型ETF，今年台灣市場最熱門標的是主題型ETF包括：ESG、智能電動車等，兩大主題各有4檔ETF，總投資人數已超過76萬人。永豐台灣智能車供應鏈ETF(00901)今天掛牌，成為台股第4檔的智能電動車ETF。

永豐投信總經理濮樂偉指出，電動智能車是2022年最具全球共識與實質成長性的投資題材，永豐投信成功發行首檔純台智能車供應鏈ETF，為台灣茁壯中的科技產業鏈引進資金動能，共同打造MIT智能車護國神山群。

各國政策支持電動車發展，各大車廠也持續投入電動車款開發，美國福特汽車11月份宣示，電動車需求遠高於預期，2023年將提升旗下全球電動車產能至60萬輛，目標成為美國第二大電動車生產商；德國福斯汽車也在12月份宣布，未來5年將投入890億歐元研發電動車，並預估2026年底電動車銷量佔比將提升至25%。

永豐智能車供應鏈ETF主打鎖定純台智能車供應鏈投資機會，募集期間即吸引40億資金與萬名投資人的認同參與，濮樂偉說明，電動智能車全球需求與成長動能源源不絕，台灣供應鏈更是全球Tier1車廠的重要供應鏈合作對象，電動智能車長期成長趨勢強勁，提供台灣供應鏈新一波的科技升級動能。

台灣今年8檔熱門主題型ETF包括:永豐智能車供應鏈(00901)中信綠能與電動車(00896)富邦未來車(00895)國泰智能電動車(00893)永豐台灣ESG(00888)國泰永續高股息(00878)元大臺灣ESG永續(00850)富邦公司治理(00692)等。