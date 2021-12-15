新北超商搶案嫌犯落網！侯友宜赴現場讚揚勇警所長（警方提供）

新北市五股區昨（14日）傍晚超商ATM搶案，3名搶匪持槍趁保全補換鈔時，劫走提款機內的百萬元現金後逃逸，經轄區蘆洲警分局獲報，也旋即通報鄰近分局協助攔查。當時，三峽警分局吉埔所所長張凱昱在所內執勤，聽到搶匪車輛進到自己轄區，二話不說立刻指派同仁定點攔截，自己也騎著機車衝了出去，沒想到就在半途中遇上搶匪車輛，他一邊尾隨一邊通報，最後趁著停等紅燈時，大膽上前攔停，與支援到場的警力共同將這3名劫匪壓制逮捕。

監視器畫面拍下，一輛自小客車快速疾駛而過，後頭緊跟著警用機車，騎車的就是這名所長張凱昱，當時所長接獲通報，正準備前往查看，沒想到搶匪的車就出現在對向車道，他立刻掉頭，尾隨在車輛後方，並通報勤指中心「2號2號，發現涉案車輛往中正路二段」，張凱昱一邊騎車一邊回報位置，當時三峽警分局吉埔所及警備隊同仁在勤務中心調度下，由四面八方紛紛趕抵現場圍捕。

回想事發過程，張凱昱說，當車輛停在中正路2段及中園街口時，碰上前方紅燈，他見後方支援警力已到，立刻將車擋在搶匪車前，下車拔槍喝令駕駛熄火下車，支援警力也加入，將車上3人拖下車，壓制在地。「趴下！趴下！手抱頭！叫什麼名字？」優勢警力將3人團團包圍，一旁圍觀的民眾看到警察緝匪還以為在拍電影。

據了解，26歲的張凱昱是警大82期刑事警察學系畢業，從警才4年，因為求學時愛看警匪片，嚮往警察辦案才會投考警大，畢業後分發到新北市刑大偵三隊擔任偵查員，因為表現優異，獲派擔任所長職務，今年2月才到三峽警分局吉埔所報到，初任所長，儘管所內只有13名警力，但他將士用命，一個月就破了6件毒品案，刑案績效優異，也讓同仁刮目相看，他謙虛低調表示：「這是他當警察該做的事！」

新北市長侯友宜昨天晚間聽聞搶匪落網，立刻與警局長黃宗仁驅車趕往現場，他讚揚所長張凱昱勇氣可嘉，面對持槍搶匪，仍毫不畏懼上前攔車，也因為他的機警英勇，才能讓案件在二個小時就順利破案，侯友宜也說，他對新北市警方辦案的能力相當肯定，尤其案件發生後，打的是團體戰，靠著警方建置綿密的路口監視器，及跨轄區分局的通報機制，加上員警奮不顧身的投入，守護新北治安，讓他相當感動，他也承諾將擇日表揚這次破案有功人員。