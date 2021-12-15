69歲洪金寶在和香港小姐冠軍高麗虹結婚26年如膠似漆，然而在這之前，他和韓裔曹恩玉曾有過一段低調的婚姻，對比洪金寶現在高調放閃，當時他們鮮少在公開場合露面，日前兩人的兒子洪天明曝光了媽媽年輕時的模樣，曹恩玉的盛世美顏驚豔眾人，讓網友直呼一點都不輸高麗虹。

當時洪金寶到韓國去工作，由曹恩玉接待他，兩人一來一往便產生感情，結婚後夫妻倆陸續生下洪天明、洪天祥、洪天照3個兒子以及女兒洪煦榆，然而他們不斷大吵，由於在不夠了解彼此的情況下就結婚，導致生活上摩擦不斷，最後在1994年離婚。

曹恩玉散發冰山美人氣質。(圖/翻攝自抖音)

洪金寶曾提到這段婚姻：「這14年來，我們幾乎日吵夜吵，武師都會去跳舞、喝酒，晚晚遲歸，老婆當然會大吵特吵，最後彼此都覺得沒意思就分開啦！」同年洪金寶迎娶高麗虹，女方更為他退出演藝圈，不生孩子，專心照顧洪金寶和曹恩玉的4個小孩，無怨無悔也讓洪金寶十分感動，加倍疼愛她。

洪金寶和曹恩玉婚後爭執不斷。(圖/翻攝自抖音)

很少人知道曹恩玉的長相，日前洪天明曬出多張父母年輕時的照片，雖然沒有高麗虹的美艷，但曹恩玉長相清秀、身材高挑勻稱，擁有一股冰山美人的氣質，照片曝光後，不少網友都認為曹恩玉的外貌不輸高麗虹，甚至氣場比高麗虹還強。