春節專案14日開跑，新北市長侯友宜表示，市府今會聯合民政、衛政、警政系統啟動聯合稽查，包括入住防疫旅館與同住家人是否符合規定，呼籲民眾遵守防疫規定，否則必定重罰，絕不手軟。

侯友宜說，目前變異株Omicron已經在69個國家擴散，除了Omicron病毒株，Delta也還沒壓制下來，尤其春節期間必須要全面備戰。

侯友宜說，尤其針對春節B（10＋4）、C（7＋7）專案，已責成所有相關單位今日啟動聯合稽查，違反規定就送集中檢疫所，他也提醒同住家人在自主健康管理期間只能從事固定的限制活動，外出時全程配戴口罩。

侯友宜說，非常擔憂Omicron來勢洶洶，會不會有陰轉陽個案，7＋7有產生疑慮的壓力，這兩個月春節專案期間，希望新北市民把口罩作為最佳防護，沒有必要不要脱口罩。

侯友宜也說，目前防疫旅館年底可達3000間房，仍要不斷去擴充，春節全力備戰，不能輕忽，「有破口春節就難過了」。

新北市觀旅局統計，新北市目前選擇A（14）方案者有5525人，B方案有985人，C方案有2340人。