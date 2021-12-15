前新北市消防局員工蔡一郎、黃櫻惠2017年因當時5歲兒子玩耍時跌斷手，醫藥費僅6700元。卻向麥當勞稱要檢舉消防設施不合格，索賠7060萬元。遭檢方依貪汙治罪條例中藉勢、藉端勒索未遂等罪起訴，不過法院認為2人行為與職務無關，依恐嚇取財罪各判2人1年2月，夫妻不服上訴，蔡還強調，「孩子在父母心中無價」，且麥當勞換了多次窗口，沒有要改善的意願，因為這數目對麥當勞來說金額不會很大，只是九牛一毛，所以達不到威嚇。

黃女在庭訊時否認犯案，僅說稱她只是「關心」這件事。蔡男的律師則主張。兩人檢舉行為只是針對民事賠償，且夫妻開高價是兩人主觀價值判斷與談判的籌碼，完全是小蝦米對抗大財團，為了防止意外，還特別寫下「不自殺聲明書」。

檢方調查，2017年蔡男和黃女的5歲兒子，由阿嬤帶到麥當勞裕民分店用餐，卻在溜滑梯時摔傷，醫藥費約6700元。不過2人疑似投資失利，積欠200多萬債務，藉此獅子大開口，還濫用職權登入「消防安全管理系統」，調查安檢資料，強向麥當勞要求7060萬賠償金。

因麥當勞不肯，2人以民眾身分到處檢舉，甚至以新北市長侯友宜組的「公安稽查小組」向麥當勞施壓，稱要趕快和解，最後降價到3780萬元，還說880萬元可以用餐券抵償，麥當勞受不了決定報案。檢方偵查後，依貪汙治罪條例中藉勢、藉端勒索未遂等罪，對夫妻提起公訴。

法院審理後，認為2人到處檢舉，利用這種方式索賠，且7060萬元巨額賠償金，逾越一般社會大眾所能容忍的程度。且後續夫妻與麥當勞協調時，都未提到兒子受傷部分，由此可見，2人檢舉麥當勞，並非因為兒子受傷，而是希望藉這個事情索取超出行情的金錢。

不過檢方以借勢藉端起訴，法官認為，該法條必須要與職務行為有關，經詢問新北消防局，2人負責業務是處理民眾訴願，並非實際稽查人員，他們的檢舉，也是一般人所能進行。不過2人身為公務員，卻利用公職累積專業知識，洞悉麥當勞若干分店，可能存有不符消防、建管等法規，反向麥當勞要求顯逾一般人得以容忍程度巨額金錢，否則將大量檢舉，嚴重影響公務人員應廉潔自持形象，依恐嚇取財罪各判2人1年2月，夫妻不服上訴，目前正在高院審理中。