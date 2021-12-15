聚會變調演變衝突 警逮不法分子快狠準

朋友聚會酒後因口角紛爭遭刺，警方火速逮人送辦！台中市政府警察局第四分局大墩派出所於12日清晨6時許，接獲林新醫院通報有刀傷患者至診間求診；警方獲報後馳赴醫院了解案情，羅男與周男、李男一起聚會；因發生口角羅男遭2名友人持刀刺傷，警方立即逮捕周男、李男2人，全案依法移送法辦。

警方調查，羅姓男子（26歲）向警方表示，他與周姓男子（26歲）、李姓男子（21歲）2名友人，相約至汽車旅館聚會，飲酒後雙方發生口角衝突；於房內羅男遭周男、李男2名友人持刀刺傷，羅男被送往醫院救治。

警方聞訊立即成立除暴專案小組，兵分多路擴大調閱現場週邊監視器，並至案發地點查訪管制出入人員，逐一清查過濾在場原因，釐清涉案可疑分子；並於現場發現2名男子身份可疑，經警方出示相片予羅男指認，為傷人之犯嫌無誤。

警方旋即報請台中地檢署檢察官指揮，並聲請核發拘票拘提2人，周男與李男對犯行坦承不諱，全案依傷害罪嫌移送法辦。

第四分局強調，警方秉持「除惡務盡、刨根究底」原則，對於意圖滋事不法分子絕不縱容、不寬待，敢來台中犯案，務必嚴辦到底；呼籲民眾如發生糾紛勿以暴力方式解決，請撥打110報案專線尋求協助，保障自身權益。

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