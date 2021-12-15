今年國內COVID-19疫情打亂飲料店營收淡旺季，經濟部表示，隨疫情逐漸趨緩，減幅逐漸收斂，10月在解除內用隔板及政府推出各項振興方案下，飲料店營業額年增率由負轉正，年增2.6％，結束連續5個月負成長。

經濟部統計處表示，今年前4月我國景氣處於穩健成長，民間消費動能持續增強，帶動2至4月飲料店營業額年增率呈現兩位數的成長，但5月下旬受到國內COVID-19疫情升溫，管制措施趨嚴影響，營業額降為61億元，僅剩4月七成左右，6月續跌至51億元，為2013年2月以來最低，年減38.8％，為歷年最大減幅，7月亦減36.6％。

觀察近年飲料店各月營業額表現，7至9月及12至隔年1月因逢寒暑假、耶誕節慶等季節與溫度因素影響，一向為營收高峰，但今年5至9月因各餐飲場所禁止內用，嚴重影響營收，致營業額年增率均呈負成長，表現異於以往。

據財政部營利事業家數統計，飲料店今年9月底營業家數為2萬6255家，較109年底增加1338家，且呈按月增加趨勢，其中以「冰果店、冷(熱)飲店」增加1183家最多，主因手搖飲料受到國人歡迎，加上入門門檻較低，吸引許多業者投入所致。另就各縣市家數觀察，以高雄市占15.2％居冠，台南市14.2％次之，前六名均為直轄市，占比合計70.7％；若以家數密度觀察，嘉義市平均每萬人口中有21.7家，居全國首位，台南市19.9家、澎湖縣19.4家分居2、3名，而人口數最多的新北市僅5.9家最低。

飲料店付款方式向來以「現金」和「信用卡」居前二名，2020年分占68.2％及15.6％，但受疫情影響，消費者減少外出，透過外送平台下單付款，而平台定期以匯款方式轉給店家，致「支票、轉帳、匯款」付款方式躍居第三，占10.7％，較2019年增加7.4個百分點，變動最為明顯。

今年6月飲料店有提供各項服務中，以「POS系統（點餐系統）」占88.9％比率較高，其次依序為「信用卡或儲值卡支付」占69.2％，「開立電子發票」占68.4％，「經營網路社群或Line」占63.3％，「行動支付」占60.7％。若與109年比較，以「線上點餐」、「加入外送平台」及「行動支付」各增加10個百分點以上最多，顯示在疫情期間，業者除強化數位服務，提供自有外送外，亦與外送平台合作，拓展客源。

飲料店經營門檻較低，品牌推陳出新速度較快，加上原物料、租金價格上升，皆加深業者經營之壓力。據調查顯示， 今年6月飲料店前三大經營困境（可複選）依序為「營業成本上升」（占57.3％）、「租金支出高」（占50.4％）、「同業間競爭激烈」（占45.3％）；此外業者規劃主要營運發展計畫前三項分別為「加強食品安全控管」（占49.6％）、「研發新產品」（占43.6％）、「降低人事成本」（占36.8％）。