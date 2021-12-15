知名主持人小鍾（鐘昀呈）出道至今超過20年，以幽默的主持風格受到大批觀眾的喜愛，而在演藝圈中人緣極佳的他，明（16）日即將迎來50歲生日，近日便趁著空檔提早慶生，他還在社群媒體上曬出被3名超兇正妹包夾獻吻的照片，引起網友熱烈討論。

小鍾昨（14）日晚間於個人IG上PO文表示「人不要怕老，管他幾歲，開心萬歲，朋友不用多，有把你放在心上的就充滿感恩」並附上一系列慶生影片。短片中，只見小鍾被三名正妹包夾獻吻，讓小鍾脹紅了臉表情也相當害羞，仔細一看才發現這三位正妹除了有曾與他搭檔主持節目的元元外，還有「誹聞女友」林莎（Lisa），以及林莎的閨蜜黃小愛，加上一群好友，聚集在在高級日本料理店內開心的替小鍾慶生，展現私下好交情。

貼文一出後，留言區立刻刷出一整排有藍勾勾認證的藝人好友獻上祝福，網友也紛紛留言「50？騙人吧！最多38、39吧！生日快樂」、「整排女神的都在祝福鍾哥，只有鍾哥有這能耐」、「看到你那麼幸福我們就安心了」、「不老傳說的鍾哥，生日快樂」、「小鐘看起來一點都不像50歲 還是很帥」。

事實上，擁有甜美外表與魔鬼身材的林莎，是不少人心目中的性感女神，而之前她與小鍾一同上節目時，曾在節目上大方承認兩人「睡過」還曾經「交換過唾液」，曖昧的對話內容及互動讓林莎成了小鍾的「緋聞女友」，不過小鍾隨後也在節目上，表示林莎其實已有「圈外好朋友」，所以他會拿好分寸，不會對林莎越過朋友的那條界線。