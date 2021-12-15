受科技類股疲弱影響，歐股收黑並連5個交易日收跌。同時，市場也在等待全球主要央行會議結果。歐洲時間14日，STOXX 600收469.56點，跌3.97點或0.84%。

由於美元走貶，歐元與英鎊均強勢表態。聯準會將於美國時間15日公布兩天會議結果，市場擔心為抑制通膨上揚壓力，聯準會將加速縮減購債規模或者甚至有升息打算。

在聯準會發表談話後，緊接著在歐洲時間16日，英國央行以及歐洲央行都要各自召開會議。

金融商品交易平台愛華(AvaTrade)預估，歐洲央行本欲在2022年首季結束時，會對目前2.09兆美元景氣刺激計畫繼續實施與否來表態。不過，近來歐洲新冠疫情看似升溫，故當地央行可能會延遲來做決定。

歐洲最新經濟數據顯示，10月工業生產月增1.1%符合預期，年增率則為3.3%。另外，英國10月就業人數也暴增25.7萬。野村證券大膽預估，基於以上數據，保持央行在當地時間16日會調整利率不變。

歐股個股中，藥廠Vifor Pharma收漲12.62%漲幅最大。盤中，在澳洲同業CSL手捧117億美元，欲用全現金併購方式，以及Vifor董事會也通過的消息傳出後，股價一度大漲14%。

受美科技類股疲弱影響，歐洲同業普遍走低，荷蘭半導體設備廠ASML跌1.32%、德國SAP軟體跌2.07%，以及德國半導體業者英飛凌也收跌2.55%。