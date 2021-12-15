新冠變異株Omicron蔓延全球，南非更是Omicron疫情最嚴重的地區，前台大感染科醫師林氏璧分享南非當地最大的健康保險公司發表疫苗對Omicron的保護力研究，該研究中的壞消息是，Omicron在南非也有重症，比例多少還沒有詳細數字，但好消息是BNT對防重症還是有70%的保護力，若打3劑預期保護力會更高。

南非出現新變種病毒Omicron，世界衛生組織WHO在14天內就將它列入高關注變異株，超強播力被認為將取代Delta成為主流病毒，疫苗有沒有用成了外界最關注的焦點，對此，林氏璧昨天(14日)在臉書表示，南非當地最大的健康保險公司「Discovery Health」發表了類似英國真實世界疫苗保護力的研究，這研究有好消息也有壞消息，壞消息是Omicron在南非也有重症，但尚無重症的比例。

林氏璧說，該研究中的好消息是，雖然Omicron有重症，疫苗的中和抗體也低，2劑BNT感染保護力僅33％，但BNT疫苗還是可以預防重症住院，保護力約70%，且這僅是兩劑BNT的效果。如果打了第三劑，預期可以更高。

研究顯示Omicron成人染疫後住院的風險比讓美國爆發第一波疫情的變異株D614G低了29%，林氏璧表示，相對於Delta應該會低更多，但能不能低到流感化的認定標準，現在下結論還太早，因此談感冒化就更不用想了。

至於很多國人關心兩劑AZ對抗Omicron有無防重症保護力？是不是白打？林氏璧說，這問題近期英國應該很快會有資料。