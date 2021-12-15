南部一所國中已婚體育男老師，代理班導師期間與一名13歲女學生，發展出師生畸戀，還帶女學生到校內音控室發生3次性關係，女學生被媽媽發現手機有與男師的親密對話，此案才曝光，台南地院審理後，依3項對未滿14歲幼女性交罪，對男師各判刑3年1月，合併應執行3年6月，另需賠女學生及其父母共156萬元。

據了解，該名體育男師在代理班導師期間，與一名女學生相處頻繁，竟發展出師生畸戀，男師明知女學生只有13歲，尚未成年，性觀念也未成熟，卻在去年10月與11月清晨，三度誘女學生到學校內的音控室發生性關係。

此案之所以曝光，是因女學生被媽媽發現拿的手機不是家人給的，經詢問，女兒才坦言是男師贈送，查看對話內容，才知男師誘姦女學生的內幕。

台南地院法官痛批男師身為人師且有妻室，竟與未成年女學生交往，且大膽利用上課前與午休時間，在校園內與女學生性交，已對女學生身心健康與人格發展造成不良影響，犯後雖坦承犯行，仍依3項對未滿14歲幼女性交罪，各判刑3年1月，合併應執行3年6月。

民事賠償方面，女學生與其父母向男師求償，台南地院審酌後，判決男師須賠償女學生80萬元，女學生的父母各賠38萬元，合計156萬元，可上訴。本案曝光後，男師已離開原來任職學校，管轄學校教育主管機關，案發一個月內已通告全國各縣市教育單位，將該名男師列入不適任教師，終身不得再任教職。

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