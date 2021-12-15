法國巴黎最大計程車公司G7今天表示，鑒於週末發生的致死車禍，旗下車隊將暫時停用電動車大廠特斯拉（Teslas）Model 3車款。

法新社報導，一名計程車司機駕駛的特斯拉，11日晚間在巴黎第13區突然失控，造成1人喪命、20人受傷，有3人仍在加護病房與死神搏鬥。

巴黎檢察官11日已針對本案的過失殺人及非故意傷害指控展開調查。

事發時，這輛特斯拉沿街偏移撞上多人，而從車輛的速度和軌跡看來，初步懷疑是油門卡住等故障造成。

G7在自家官網上號稱是全歐洲最大計程車行。他們表示，旗下有37名駕駛開Model 3，目前車行暫時停用Model 3，但其他特斯拉車款將繼續服務。

特斯拉遠端檢查肇事車輛的數據後，否認這輛車有任何技術性問題。

法新社聯繫特斯拉時，這間美國集團表示如果法國方面提出要求，他們會與對方分享所有細節。

特斯拉的Autopilot自動輔助駕駛可讓車輛在車道內自動輔助轉向、自動輔助加速以及自動輔助煞車。不過由於過去有一連串致命車禍都與這套系統有關，使得這間公司安全紀錄備受質疑。