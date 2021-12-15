7位來自波音公司、噴射機引擎供應商奇異公司（GE）和美國聯邦航空總署（FAA）的航空安全吹哨人報告近日公開，指出波音及它的供應商在安全檢查的缺失，期望重振FAA。

「西雅圖時報」報導，由民主黨籍參議員肯特威爾（Maria Cantwell）擔任主席的參議院商務委員會於13日公布這份航空安全吹哨人報告。

報告指出，FAA對於航空業的供應製造商監督不足、政策上放行舊款飛機無需符合最新的安全標準認證，且在FAA內部的重要辦公室，工程師人數不足。

報告在結論提到，波音公司及它的供應商對FAA所指派的安全檢查與評估工程師施予不當壓力；另外，資深工程師所提的安全警告常被漠視。

7位吹哨人中，有4位之前已公開身份，另外3位在最近首次曝光。

波音高階工程師畢可鮑爾勒（Martin Bickeboeller）宣稱MAX飛機發生致命性空難後3年，波音仍不願完全承認有疏於遵守安全規範之處。

737MAX於2017年3月獲FAA正式認證，隨後在2018年10月、2019年3月發生兩起空難，造成346人喪生。737MAX 在全球停飛20個月，修正軟體並加強對機師的訓練後，於2020年底獲准復飛。

長達99頁的投訴書中，畢可鮑爾勒詳述多年來與波音道德和法律部門的鬥爭，以及他向波音資深高階主管接觸、表達擔憂的過程。他寫道，「不遵守航空安全規範恐將成為危險的文化。」

波音發言人柯瓦爾（Jessica Kowal）表示，波音「非常重視」員工意見，多年來管理單位多次評估，但不完全同意畢可鮑爾勒的看法。

另一位最近才公開身份的吹哨人庫塞拉（Richard Kucera），他帶領 GE工程師團隊執行檢查引擎、確保777X 飛機所使用的大型引擎GE9X符合FAA的安全規範。

GE9X 引擎部分零件和最終設計不同，雖非安全問題，但那讓認證過程變得複雜、長達6個月。庫塞拉說他飽受批評，「受到極大壓力、恐嚇和脅迫」、「由一個檢查者為檢查的內容負責」。他在今年5月從GE辭職。

GE發言人布萊德雷（Perry Bradley）回應駁斥對庫塞拉有「不當壓力」。離職後，庫塞拉成為獨立接案的適航認證專家。

報告中新公開身份的第3位吹哨人是FAA資深飛安工程師多斯特（Mike Dostert），他證實FAA經理人經常否決技術專家的意見，像是737MAX以較舊款的飛機改版，波音公司當時能豁免於最新的飛安規定。

多斯特寫道，業界的政治力驅動飛安文化，FAA已經失去在航空業的領導地位。這份報告內容並涵蓋之前已經公開作證的4人，包括波音工程師于班克（Curtis Ewbank）、737 MAX生產線資深經理皮爾森（Ed Pierson），以及兩位FAA工程師傑考布森（Joe Jacobsen）和柯林斯（Michael Collins）。