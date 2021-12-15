嘉義市東義路及盧山橋為聯外重要樞紐，因部分地勢較低窪易淹水阻道，去年11月進行改建工程。14日舉行上梁祈福典禮，祈求工程圓滿順利。嘉義市長黃敏惠、內政部長徐國勇、及嘉義市嘉邑行善團理事長徐文志等多位貴賓，共同見證歷史性的一刻。新盧山橋預計111年9月通車，整體工程預計112年3月竣工。

黃敏惠主持上梁典禮，盼新橋完工帶來更完善交通環境。(圖/嘉義市政府提供)

黃敏惠市長首先感謝所有工程單位，也謝謝內政部長徐國勇親自蒞臨，。嘉義市東義路及盧山橋改建工程，總經費7億5000萬元，由內政部營建署補助5億5464萬元、市府負擔1億2536萬元，嘉邑行善團捐贈7000萬元，藉由公私部門攜手合作，讓工程更加順利，「嘉義市不斷超越嘉義市」，期盼新橋完工後，帶給地方更完善的交通環境。

市長黃敏惠主持祈福儀式。(圖/嘉義市政府提供)

黃敏惠指出，新建盧山橋採雙肋鋼拱橋型式，以弧形單跨跨越牛稠溪，河道內不落墩，梁底高於牛稠溪計畫堤頂高及計畫洪水位，鋼拱橋全長205公尺，寬21.4公尺，拱肋最高高度34公尺，將成為全台第二長單跨長度鋼構橋梁。橋梁工程也兼具美學設計，搭配鄰近社區的「圓仔林油桐花」，為整體配色意象，日後不僅是嘉義市重要入口意象，也成為嘉義縣市最好、最美麗的溝通橋樑。

仲冠顧問負責人楊世仲技師表示，本工程自去年11月5日開工，截至11月30日，預定進度為33.37%，實際進度為42.77%，穩定超前。預計民國111年9月新建盧山橋通車，整體工程預計112年3月竣工。

盧山橋改建工程現場照。(圖/嘉義市政府提供)

工務處表示，東義路及盧山橋為嘉義市東區往來嘉義縣民雄、竹崎鄉及國道3號竹崎交流道的重要連絡道。盧山橋跨越嘉義縣市交界牛稠溪，曾經88年莫拉克颱風及102年康芮颱風時洪水淹沒橋面，成為防汛弱點，且入橋前道路呈現90度急彎，行車不便且具危險性；東義路則因位處山坡地邊緣，整體地勢低漥，每逢豪雨路面經常積水，嚴重時曾於87年辛樂克颱風時，淹水達2.8公尺；屆時新橋完成後，會將牛稠溪火炭埔堤防予以銜接完整，達成完善的防洪堤防，整體工程將著重交通安全、橋梁安全、水患治理並保障市民財產安全。