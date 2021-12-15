警方一路鳴笛示意駕駛停車，黃姓駕駛才緩緩停靠路邊；經員警告知始察覺汽車輪胎疑似爆胎，所幸遇到機警員警提醒。（警方提供）

第四分局大墩派出所巡佐薛登益、警員高慈青，日前巡經文心路一段與大墩十街口，發現一輛自小客輪胎發出刺耳巨大聲響，右後輪胎明顯已經沒氣，駕駛似乎渾然不自覺繼續行駛，員警見狀一路鳴笛示意駕駛停車；黃姓駕駛才緩緩停靠路邊，經員警告知始察覺汽車輪胎疑似爆胎，所幸遇到機警員警提醒，並協助聯繫鄰近輪胎行換胎，以免發生危險。

黃姓駕駛向員警說，自己駕車突然聽到警察鳴笛聲很慌張，透過後照鏡看到員警比手畫腳不斷揮手示意停車，一頭霧水，下車後才知道原來車子右後輪胎因沒氣塌陷，輪框金屬與路面不斷摩擦，轟轟的聲音引起員警注意，這車況若強行開上快速道路後果恐不堪設想。

黃男心情從原本被警察攔查的緊張情緒，轉瞬間化為滿滿的感激，大讚員警機靈又熱心。警方呼籲民眾，行車前應檢視車輛狀況、補充油料及水箱水，駕駛中若遇車輛故障拋錨或發生交通事故，應立即開啟警示燈並擺放三角錐示警，同時撥打110由員警到場協助處理，以維護自身及其他用路人安全。