電商平台蝦皮今年8月起大舉擴增實體店面「蝦皮店到店」，並推出取貨免運優惠，吸引不少消費者利用，有網友分享，昨天到店到店取貨時，店內人山人海，相較隔壁的超商熱鬧許多，不禁思考，若蝦皮店到店持續拓展，四大超商是否也會受到影響，不少網友點名，OK和萊爾富首當其衝。

一名網友在PTT的八卦板上發文表示，昨天到蝦皮店到店取貨，沒想到店內人山人海，有人拿包裹、有人拿網購的1元商品，且人潮沒有停過，讓他非常驚訝。

該網友觀察，這間蝦皮店到店約15坪左右，即使有4個店員也難以應付絡繹不絕的客人，反觀隔壁便利商店，人潮明顯減少許多，讓他不禁思考，若蝦皮店到店持續拓展，首當其衝的產業是否就是四大超商。

文章一推出立刻引起網友熱議，不少網友點名OK和萊爾富會是第一個受影響的超商，「萊爾富店員會變很閒」、「OK、萊爾富」、「超商店員會笑呵呵，每次找包裏花太多時間」、「OK跟萊爾富幾乎都當蝦皮貨倉在使用」。

也有網友分析，蝦皮店到店不比超商密集，不可能取代超商，且未來如果取消免運也無法吸引人，「現在賺得起來是因為只試營運在雙北，擴大到全台的話成本根本比不贏超商」、「一般人還是會找近的超商吧，不可能到超商這麼密集」、「持續免運再來說吧」。