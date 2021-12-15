反萊豬、重啟核四、珍愛藻礁、公投綁大選等四大公投案將在18日進行投票，今（15）日中選會將實際演練公投日當天投票流程，並說明當日之宣傳標準及定義。

在模擬投票流程時，導覽人員提到，若民眾有發燒的情況，會由防疫人員協助戴手套並填寫實名制資料。因此媒體詢問，發燒是否也可以投票？中選會主委李進勇表示，防疫相關歸定是根據CDC規範，全國公投防疫計畫，已送請指揮中心備查，在地方的防疫計畫，也跟當地的縣市政府備查接軌，所以整個作為都符合防疫相關規定，因此不能出來投票的，包括居家檢疫、居家隔離、自主健康管理，這些民眾被要求檢查，結果還未出爐之前不能投票，完全按照防疫規定。

至於有些人體溫高一點，李進勇說，體溫高還是可以投票，因為他有投票權，但基於防疫要求，有特別動線規劃，除採取實名制外，也有防疫專用的遮屏。

李進勇也提到，若額溫超過38度則不能投票，並再次強調，體溫較高的民眾可與其他人同時進行投票，但有發燒的人有專線，跟一般投票權人沒有交錯的情況。