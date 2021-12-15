禾馨醫院創辦人、婦產科名醫蘇怡寧今（15日）被媒體爆料棄養父母，老父甚至控訴兒子多年從未探視重病老媽，並告上法院要求撤銷送給兒子的千萬房產。蘇怡寧上午9時許在臉書粉專寫下576字回應，吐露曾未說過的私事，並透露他長年來遭受父親情緒勒索，心中最大的黑暗就是來自父親。

蘇怡寧無奈寫下，家家有本難念的經，而他心中最大的黑暗就是來自於父親，更從未想過需要將這些公開在世人目光之下；蘇怡寧寫道，起初創立診所後父親則金援200萬元，自後事業漸上軌道，父親卻開始情緒勒索，要討股票或找妹妹一起恐嚇，但表示自己並不願意提這些事，以後也不想再提。

下為蘇怡寧臉書全文：

家家有本難唸的經

今天早上有看到鏡週刊關於我的單方面報導

我這裡就不放連結不想幫他衝流量了

不過

我還是把事情在這裡說清楚好了

每個人心中都有一個黑暗的角落

其實我也是

只是從來沒想過

這個最大的黑暗

會是來自你的家人

而且是你的父親

也從來沒想過會有需要把這種黑暗讓大家知道的一天

多年前剛創立診所的時候

需要資金

父親曾支援200萬元

我是很感謝

後來幾年後慧智基因準備要公開發行

告知他們投資內容

父母皆完全沒有興趣也不想聽

還說他的錢絕對不會投資在子女做生意上

那是他的退休老本

當時

就咬牙自己想辦法

還好朋友前輩相挺

慧智基因總算上軌道

但事情絕對不是我們想的這麼簡單

在慧智基因成立上市後

父親卻說那是他的公司

他要很多很多股票

可是各位同學

這是竹竿跟菜刀的差別啊

當然沒辦法這樣

我也沒辦法跟股東交代

當時我父親也熱衷在買賣股票

於是

我父親就開始用各種方式來處理我

有提告有發函有檢舉有恐嚇留言再到這次動員我妹一起來

這些都是情緒勒索

我隱忍多年 不願跟父親計較

從頭到尾都很清楚

借的那200萬是投資診所

跟股票一點關係都沒有

而且法院也判決下來了

至於接下來的那一連串和你現在看到的這些動作

我就不多說了

請大家思考一下

如果我真是這種人

為什麼我老弟還是在我公司上班

之前不願意去提這些事情

就只是因為這些原本是我的家人

之後我也不想再提

現在大家知道為什麼我這麼恨情緒勒索了吧

因為我遇到的早就不只是情緒勒索

而是對我整個生活中的勒索了