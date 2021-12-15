百達翡麗（Patek Philippe）的三問錶以聲音美妙且宏亮聞名，經常是拍賣會上的領拍之作，且落槌價屢創新高，在錶壇擁有至高無上的地位。今年，百達翡麗「先進研究」（Advanced Research）團隊研發一款編號5750P三問錶，可將打簧報時的聲音擴大至三倍以上，傳聲最遠可達60公尺，比起傳統三問錶只能傳聲10公尺，音量和音質的表現更加傑出，全球限量僅15只。

百達翡麗發表「先進研究」系列5750P三問錶，敲簧聲音可傳至60公尺遠，全球限量15只。（Patek Philippe提供）

這款5750P三問錶搭載由「先進研究」團隊研發了Fortissimo「ff 」機械擴音系統，模組是以一支外型如音叉的懸掛槓桿和一片活動的透明寶石玻璃晶圓所組成，設計靈感源自1887年愛迪生發明的留聲機，「Fortissimo」一詞即是愛迪生留聲機中的揚聲裝置，不論是搭配任何材質的錶殼，皆可將打簧聲音擴大至三倍。

百達翡麗發表「先進研究」系列5750P三問錶，敲簧聲音可傳至60公尺遠，全球限量15只。（Patek Philippe提供）

「你一定要把它戴在手腕上，聲音會更和諧美妙！」全球總裁

百達翡麗耗時三年研發的Fortissimo「ff 」擴音系統，可讓三問錶音量擴增三倍。（Patek Philippe提供）

Thierry Stern親自示範這支編號5750P三問錶，說明這只表最神奇之處，在於佩戴在手腕後更能發揮功能，不僅聲音宏亮，且會更加美妙，原因是聲音從表殼下方傳出後，可與手臂產生共振與共鳴，大幅提升聲音的品質，也就說是，人體已成為三問錶的延續，化身為腕錶的共鳴音箱，真正達到「人錶合一」的至高境界。

百達翡麗「先進研究」系列5750P三問錶，錶背可見到空的自動盤，打破品牌從不在機芯搞花樣的傳統。（Patek Philippe提供）

百達翡麗「先進研究」系列5750P三問錶，錶背可見到空的自動盤，打破品牌從不在機芯搞花樣的傳統。（Patek Philippe提供）

百達翡麗不僅遵循傳統，也勇於創新，Thierry Stern指出，編號

5750P三問表腕表有兩個突破傳統的特色，一是６點鐘方向的小秒盤，以轉盤取代傳統的指針，「我的父親是絕不會同意使用小秒盤的，他會覺得看不清楚到底幾秒，但以美學的角度來看，我覺得這個雕花小秒轉盤很美。」

另一是特色是鏤空雕花的扇型自動盤，Thierry Stern笑說，以前百達翡麗是禁止在機芯上搞花樣的，但他決定打破傳統，在自動盤上融入與表盤對稱呼應的雕花，不僅更添美感，且讓這只限量僅１５只的三問表變得獨一無二。

百達翡麗「先進研究」團隊成立於2005年，專門研發創作革命性的製表技術，包括2005年研發以Silinvar製成的擒縱齒輪、2006年研發革命性的Spiromax矽游絲、2008年的Pulsomax擒縱器、2011年集大全的Oscillomax組件，並在2017年推出全新改良版的Spiromax矽游絲，每一次技術的大躍進都在製表領域掀起重大的革新。

今年，百達翡麗「先進研究」團隊系列著手三問錶的研發領域，保留R 27 PS機芯設計，但在夾板橋加添一個類似揚聲器的fortissimo 「ff」模組，透過一片可擺動、厚度僅02mm的藍寶石玻璃晶圓，以及外型如音叉的懸掛聲音槓桿，當敲簧時，聲波震動傳至聲音槓桿，槓桿先把震動擴大，並將之傳至擺動藍寶石玻璃晶圓，加劇晶圓的震動激起上下的空氣層，聲波會通過鈦金屬圓環上四個分別位於十二時、三時、六時和九時的小孔傳音，最後透過錶殼底蓋與錶側之間一個窄槽傳達至錶外，達到揚聲的效果，讓聲音更加響亮。

這只編號5750P三問表總共註冊了四項專利，包括揚聲器配以自由擺動晶圓、擴音裝置、鉑金敲錘和確保均衡地擴大打簧報上小時和分鐘聲響的簧條組件等。