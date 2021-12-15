嘉義市績優醫師黃彬被控11年間詐領健保費1億多元，包括不實申報居家訪視、慢性病處方箋、施打疫苗、戒菸門診、自費減肥等各項診察費，以親人名義購買大量金融保險企圖隱匿犯罪所得，檢方今天以詐欺、洗錢防制法等罪嫌起訴，並斥黃醫師長期詐領健保費，嚴重傷害健保制度，建請法院處以「適當量刑」。

檢方指出，黃彬是診所負責人，未對37名病患進行居家訪視，卻虛報居家訪視費用共計523萬7274元（申報計523萬7274點）；黃彬之子也是醫師，他用其子的名義不實申報1709名病患診察費，合計達169萬8688元（申報計153萬8772點）。

檢方指出，黃醫師將實際按月就診的3277名慢性病患者，均以健保署規定可申報較高診察費之慢性病連續處方箋方式進行申報，卻未實際開立及交付慢性病連續處方箋給病患，虛報病患每3個月中的第1個月慢性病連續處方箋診察費達1082萬7896元（申報計110萬4273點）。

檢方指出，黃醫師明知慢性病患之第2次（及或第3次）慢性病連續處方箋僅能申報藥事費用，不能申報診察費，竟將9240名慢性病患者，同日掛號2次（其中一次免掛號費）二刷健保卡（其中一次挪日期），以及利用8名病患接種疫苗、自費減肥或戒菸門診，和保險公司委託診所為被保險人健檢而未實際看診的機會，重複為病患刷卡虛報健保費用，共計虛報3328萬7022元（申報3407萬2831點）。

檢方指出，黃醫師違反「醫藥分業」政策，擅自調劑藥品，在處方箋上偽造由診所3名藥師署押，以此方式交付給1萬1665病患藥劑，並虛報3名藥師的調劑之藥事費用共計5069萬3569元（申報5076萬8835點）。

檢方指出，黃醫師自2010年1月1日起至2021年7月31日止，以上述方式共詐領健保費1億174萬4449元，為掩飾或隱匿犯罪所得，用自己及親屬名義購買大量金融保險，藉此洗錢，保單價值高達1億3849萬8203元。

檢方表示，已查扣21筆不動產、海外基金255萬3282元及存款244萬3892元，建請依刑法第38條之1第1項規定宣告沒收。

此案是嘉義地檢署檢察官陳靜慧指揮嘉義市調查站組成專案小組，於今年8月間查獲，黃彬一度遭羈押，經提出抗告，嘉義地方法院裁定以250萬元交保，並於釋放起4個月內停止執業務。