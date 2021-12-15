一名女士因不小心扭到腳了，詢問醫師這需要冰敷嗎？另名B先生也說最近打羽毛球打太兇了，手腕已經痛6天了，想問這樣每天冰敷會不會比較好呢？而C先生則問說其最近開始練舉重，但愈來愈感覺下背痠痛，這樣情況的時間已2-3個月了，現在冰敷會有效嗎？很多病人都會認為沒事就多冰敷，至少有冰總比沒冰好，但事實上真的是如此嗎？

●運動受傷 刻板印象要冰敷

安南醫院骨科方啟榮醫師表示，就運動損傷來說，無論是以往建議的I.C.E一路衍伸到後來的P.O.L.I.C.E原則，也就是P:Protection(保護)、E:Elevate(抬高)、OL:Optimal Loading(適量復健)；I:Ice(冰敷)、C:Compression(壓迫)中皆有提到要冰敷，也因此讓大家習以為常認為在運動受傷後，發覺會痛跟腫熱時，就應該要先冰敷的第一刻版印象。

●急性損傷後冰敷 恐置組織纖維化、鬆弛

方啟榮說，2019年《英國運動醫學雜誌》所提出的「PEACE & LOVE愛與和平」文章中就把冰敷一詞刪除了，原因在於所謂的運動傷害不外乎是指急性損傷如扭傷及拉傷等，或是過度使用如疲勞性傷害而導致，因此無論肌腱、韌帶或是肌肉傷害的當下，組織的修復所依靠的是身體新陳代謝功能，換句話說，就是要靠血液的循環才可以回復組織原有的彈性跟柔軟度，如此步驟被阻斷就會容易造成後續組織纖維化、僵硬和鬆弛問題。

●不須冰敷新觀念 降低組織傷害

但是，冰敷的目的主要是讓組織降溫、讓血管收縮才不致使患肢腫脹不適，但同時也因血管的收縮進而會影響到組織的血液循環，而降低新陳代謝功能，因此，方啟榮強調，最新的觀念已把過往在運動傷害應馬上冰敷的陳舊觀念，更新為不需冰敷。