常聽日本歌曲的讀者一定對Aiko不陌生，她是日本人氣創作女歌手，與濱崎步、宇多田光、椎名林檎和MISIA同年入行，被日媒列為「98出道組」一員。上月歡慶46歲生日的她，昨（14日）在演唱會忽然宣布已婚喜訊，讓現場歌迷都又驚又喜。

Aiko出道23年，擅長作詞作曲，總是能把女性對於愛情的心理融合在細膩的音樂中，代表作有《煙火》、《獨角仙》、《亮晶晶》等，被封「戀愛教主」。她最近舉行全國巡迴演唱會，昨14日晚間在東京最終公演會場，無預警自爆密婚1年：「其實我去年結婚了。」讓台下的歌迷瞬間暴動，紛紛拍手尖叫，為偶像獻上最深的祝福。

該場演唱會順利落幕後，Aiko在推特公開婚訊：「感謝所有來過的人！而且我結婚了！在去年！我很高興第一個告訴粉絲們。謝謝大家一直以來的支持，今後也請多多關照！」短短10小時就狂吸6.2萬讚，近4千名網友接力在留言版恭喜Aiko獲得幸福。

根據日媒綜合報導， Aiko的丈夫是圈外人，她本來去年打算分享喜訊，因錯過好的時間點所以延至昨日演唱會才宣布。Aiko過去和傑尼斯天團「TOKIO」國分太一、星野源傳過緋聞，國分太一已於2015年與圈外女性結婚，育有2名女兒，星野源今年5月閃婚國民女神新垣結衣，Aiko現在也有了丈夫，三人各自幸福。