【LIVE直播】四大公投倒數3天 中選會演練實際投票流程

全國性公民投票即將在18日(星期六)舉行投票，此次共有四個公投案一起進行投票，分別是重啟核四、反萊豬、公投綁大選以及珍愛藻礁，至於開票結果將於幾點出爐？中選會主委李進勇今(15日)表示，現在還沒有辦法預測，希望準確第一、迅速第二。

中選會今實際演練公投日當天投票流程，並說明當日宣傳標準及定義，有媒體詢問「有沒有希望幾點有結果？」李進勇表示，至少22點前應該要有。

另外，中選會也呼籲民眾，為了加速投票流程及減少民眾等候時間，進入投票所前先瞭解題目以決定要投同意或不同意，進入投票所即可明確且快速圈票。至於第17案至第20案主文如下：

第17案主文：您是否同意核四啟封商轉發電？

第18案主文：你是否同意政府應全面禁止進口含有萊克多巴胺之乙型受體素豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？

第19案主文：你是否同意公民投票案公告成立後半年內，若該期間內遇有全國性選舉時，在符合公民投票法規定之情形下，公民投票應與該選舉同日舉行？

第20案主文：您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？（即北起觀音溪出海口，南至新屋溪出海口之海岸，及由上述海岸最低潮線往外平行延伸五公里之海域）