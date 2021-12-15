「7+7+7專案」14日起執行，醫福會執行長王必勝臉書PO文，指集中檢疫所高度戒備，就怕已來到邊境的Omicron跑進來台灣。他不僅四處視察，更分享檢疫所菜單，一天供應5餐，下午茶連麥當勞、肯德基都有，完全不輸一晚要價4、5000元的防疫旅館。

根據王必勝分享的菜單內容，7天檢疫所住下來，水果、下午茶、甜點應有盡有，連麥當勞蘋果派、肯德基蛋塔都出現在菜單上，另外85度C、蚵仔麵線、胡椒餅等，天氣冷了還有麻油雞、紅豆湯圓，看得網友直呼「是坐月子還是隔離檢疫啊」。

檢疫所菜單豐富，包括麥當勞、肯德基都有。（翻攝王必勝臉書）

王必勝指出，中研院案目前共100多人居隔，每天還有從國外入境的高風險檢疫者，全都住在集中檢疫所，「我們會依據指揮中心指示，進行相關檢驗；針對新型高傳染力變異株，也請同仁恪遵規範，更加小心」。

配合「春節返鄉7+7+7專案」，檢疫所已完成訂房近5600間，14日已有200多人入住。王必勝認為，檢疫所的設施不輸防疫旅館，除了費用便宜，也提高了餐費預算，並要求加強房間及備品清潔，用熱誠、貼心的服務來做好這次專案。