與電路板展同期舉辦的「第十六屆國際構裝暨電路板研討會」（IMPACT），由IEEE EPS-Taipei、iMAPS-Taiwan、ITRI及TPCA共同主辦，並以「IMPACT on5G+」為主題，探討5G、AI、HPC等智慧科技應用下的封裝與電路板前瞻技術探討，並規畫異質整合、市場趨勢、內埋基板等特別論壇，成功邀集超過170篇來自全球聚焦5G+的先進技術發表，以虛實並進方式，增強國內外產、學、研之前瞻研發能量。

今年IMPACT陣容堅強，除矽品、南亞塑膠、日月光、阿托科技、南茂科技贊助特別論壇外，今年更將由台積電鄭心圃處長、美國國家標準局（NIST）Dr.Paul Hale先生、美光副總裁Akshay Singh先生、IBM資深經理Shintatro Yamamichi先生以及欣興電子李信宏副策略長進行精彩主題演講，加上首次舉辦IEEE EPS Panel，匯集封裝領域精英跨海連線，檔檔重磅推出、場場精彩可期。

本次研討會主題，從材料製程、封裝技術、終端應用等面向剖析下世代先進技術全貌，並有多家半導體、電路板指標廠商互相加乘，使IMPACT成為台灣唯一橫跨上游材料、電路板、半導體、封裝測試的國際級研討會。產業界貴賓朋友請把握機會報名參與。