智慧機械與5G皆為我國當前產業創新之重要發展項目，在產業創新條例的投資抵減相關規定，期限分別至2021年及2022年，經濟部長王美花15日表示，這次希望能讓智慧機械、5G、跟資安同步延長適用到2024年。

王美花出席立法院經濟、財政兩委員會第一次聯席會議，審查「產業創新條例第十條之一條文修正草案」。王美花表示，智慧機械是今年底到期，5G的部分是明年底到期，不管是台商回台投資方案、國際局勢的變化，對台灣來說，持續的投資是非常有必要的。

這次在產創條例中也將「資安」納入投資抵減，王美花指出，對台灣來說，資安的威脅跟國家的安全是有息息相關，「這已經是我們的關鍵領域」，所以也把資安的部分納進來，讓智慧機械、5G跟資安這三個領域同步延長試用到2024年。

王美花指出，依照過往實施的經驗，2019年至今，受理案件高達2117件、合計帶動投資金額約2000億元，其中，中小企業2019及2020年度累計受理1108家次，略高於大企業1009家次，且2020年度申請家數更較2019年度微幅成長，顯示這項租稅獎勵有助於鼓勵中小企業投入智慧轉型。