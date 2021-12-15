台灣PCB整體產業鏈產值加計在台投資的外商，整體模達新台幣1.04兆元，為台灣第三大兆元電子零組件產業。而根據NTI排名，全球前百大PCB，台商佔25家，而前十大PCB廠，台商更占了5名。今年全球雖持續壟罩在疫情之下，但台灣電路板產業仍穩健成長，產值甚至突破新高。今年第四季，進入電子產品的傳統旺季，普遍預期手機、筆電等都會有新品問市，將可刺激相關電路板產品的成長，而載板也可望延續本季的價量齊揚的有利因素持續推動營收擴大。

台灣PCB廠製造實力全球第一，為高階PCB製造地。如台灣ABF載板全球第一，代表企業為欣興、南亞電路板、景碩、日月光材料等。可藉由此優勢由板廠扮演領頭羊的角色，扶植上游供應商，厚植供應鏈實力。另外也可從整合各研究資源著手，以技術中心平台的模式，扮演橋樑與推手角色，帶動技術升級與產業轉型，未來台廠不僅可獲得成本與技術的優勢外，也能提升供應鏈韌性，隨時應對突如其來的斷鏈危機。