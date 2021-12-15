網紅鳳梨日前坦言有結婚的念頭，但也點出猶豫不決的關鍵因素，還一度向網友求救「是不是應該克制這股衝動」，沒想到前天（13日）在臉書曬出與歐菈的合照，被眼尖網友發現女方手上帶著戒指，驚呼：「要結婚了？」

網紅鳳梨上個月透露有想結婚的衝動，但考量到事業跟經濟狀況還在起步階段，難免有些猶豫，更詢問網友是否該克制住這股衝動，不過當時網友都給予建議，希望他不要想太多，否則恐怕錯過時機，沒想到昨日在臉書PO出與歐菈的同框合照，並寫下略帶情色的字句「我用我的龍柱，去撞你的壽桃，從今爾後我答應妳龍柱回桃」，且歐菈的照片中，她穿著白色交叉上衣大洩東西半球事業線，短短時間就吸引5萬多人按讚。

不過有眼尖網友發現歐菈手上帶著戒指，讓所有人推測是否好事將近?紛紛留言：「這個梗很會欸，難怪秘書手指頭都發亮了」、「哇！感覺是要結婚了耶」、「手上有鑽戒，叔叔求婚了嗎」、「完了完了，以後聽這首歌都會歪掉惹」、「好一個龍柱撞壽桃的承諾」。

鳳梨日前更新Instagram動態，截圖分享和歐菈的聊天紀錄，只見他將對方LINE暱稱取名「未來老婆第一種子選手」，讓歐菈一度害羞，更感動直誇他是暖男，也讓粉絲敲碗能等到2人的好消息，如今看來似乎有機會讓所有人早點圓夢。