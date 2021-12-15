花蓮門諾醫院打造40床智慧病房，14日正式啟用。（門諾醫院提供／羅亦晽花蓮傳真）

智能科技對當代醫療環境來說已是不可或缺的重要一環，花蓮門諾醫院為提供患者最完善的照護品質、讓醫護效率最大化，打造40床智慧病房，導入電子房門卡、病人辨識卡、床邊照護系統及護理站電子白板等醫療整合系統，讓患者、家屬及醫護三方溝通更加便利及快速。

花蓮門諾醫院從去年開始規畫智慧病房的設置，歷經1年，終於在今年底完成第一階段的成果，打造40床智慧病房，並於14日正式啟用。

門諾醫院外科病房護理長蔡孟惠表示，智慧病房的規畫著重於醫護工作流程的優化，甫啟用的智慧病房共有6間雙人房、4間單人房及24床健保房。除了護理站設置電子白板智慧系統可隨時掌握患者動態，每間病房還設電子房門卡及病人辨識卡。

蔡孟惠接著說，病人辨識卡具人臉辨識系統，患者於住院期間醫療照護所需的各種資訊，皆會顯示在辨識卡內，讓照護者一目了然；電子房門卡則顯示床位、主治醫師、主要照護的護理師及病患動態，同時還有住院滿意度調查的即時反饋，讓醫護團隊能隨時檢討並解決住院患者的問題。

此外，智慧病房的單人房及雙人房，皆設置床邊照護系統，除提供電視觀看，還提供如治療計畫、用藥資訊、住出院須知、專屬衛教指導及叮嚀等醫療資訊，讓醫護與病患之間的溝通更順暢。

門諾會醫療財團法人所屬機構總執行長張文信表示，智慧醫療的引進不僅能有效提升醫護流程效率，還能改善病人安全、提供最適切的醫療照護，隨著40床智慧病房的建置完成，未來將朝著打造全院智慧病房的目標邁進，並結合院內資訊系統更新，讓東部地區的病患也能享有與大都市同步的優質醫療服務。