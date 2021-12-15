大陸央視15日發表熱評，強調「控評」影視劇口碑的黑產業鏈，該切斷了!點名「水軍」的刷帖「控評」行為，管理部門近年來出台多項規定，監管部門也多次進行過打擊，但仍然屢禁不絕。是違法違規成本太低？還是網友維權成本太高？維權管道不暢？抑或是那些「水軍」們根本不知自己有可能觸犯了法律，還以為僅僅只是做了個兼職？這些問題，都需要相關部門深入思考，讓相關法律法規得到有效啟動，讓治理機制常態化，「以控制控」，消除不良網路行為，營造健康的文娛環境。

大陸某古裝劇1日，由於一些原因，在互聯網平台上線的時間比原定時間晚了近一個小時，卻意外在原定上線時間裡集中湧入了大量評分，呈現一星和五星兩極分化的狀態；無獨有偶，5日首播的某網劇在女主角尚未登場的前兩集播出後，網路社交平台同樣準時湧現了大量質疑其演技、台詞的論調和一星短評。影視劇還未播出，就能收穫大量評分和評論，這聽起來荒唐可笑，帶來的危害卻不小。

熱評稱，一是會誤導不明真相的觀眾。有人習慣在觀看影視劇後去網路平台打分和點評，也有人習慣在追劇前先去看看這些評分，原本是網友間傳遞善意的平台，卻被念出了「生意經」，一條1塊錢甚至幾角錢的價格就能吸引大批水軍接單「控評」，這條黑色產業鏈變相架空了觀眾的知情權和評價權。

二是會影響影視劇行業的健康發展。惡意「控評」就是對一部影視劇的網暴，它有可能讓一部優秀作品的製作心血付諸東流，而粗製濫造的作品買了水軍反而有了「亮眼的打分」，這種不公平競爭為娛樂行業、文化領域帶來的惡劣影響顯而易見。

三是涉嫌違法。大陸國家市場監督管理總局官網曾明確指出：「控評」涉嫌違反《反不正當競爭法》，可提交充足證據材料向縣級以上市場監督管理部門舉報，也可直接撥打12315或登錄12315互聯網平台，進行申訴舉報。

熱評表示，網友苦「控評」久矣，影視劇的口碑豈能由「水軍」說了算？

無論是1星還是5星，無論是叫好還是謾駡，很多「點評文案」的內容高度一致，就連普通網友都能認出它們是不同帳號複製粘貼過來的。打分平台的社會責任意識亟需提高，若任由「控評」亂象持續，平台的客觀性與公信力必將不復存在，平台也必將無法實現長遠發展。