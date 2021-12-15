台北市長柯文哲今接受中廣新聞網節目「千秋萬世」專訪。（摘自中廣新聞網youtube）

立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴，接連扯出網軍、特權疫苗案外案，與高交情友好的台北市長柯文哲15日感嘆，高嘉瑜一輩子精明，怎麼會幹出這種事，只能說是愛到卡慘死，還直言「男人最大的錯誤是入錯行，女人最大的錯誤是找錯郎。」還狠批民進黨不敢查網軍，畢竟一查就動搖黨本。

柯文哲今接受中廣新聞網節目「千秋萬世」專訪，主持人王淺秋詢問林秉樞打2劑特權疫苗，甚至以護理師男友身份施打。他指出，特權一定有，也不是只有台北好心肝診所而已，每個縣市都有，不要太過分就好，但中央違反做醫生的良知良能，怎會搞得做的比買得多。

柯文哲說，當時台灣給醫療院所的工作人員及其家人打疫苗，那同居男友到底算不算，王淺秋笑回應該不是，萬一男女朋友有很多個怎麼辦？柯接著說，那就是同時劈腿好幾個，隨後感嘆高嘉瑜一世英名，怎麼會搞到這樣，所以男人最大錯誤是入錯行，女人最大錯誤是找錯郎。

王淺秋接續追問林秉樞網軍事件，柯則表示，你看政府第一瞬間就把林抓起來，就是要封口，如果是在古代就會殺人滅口，現在是抓進去後沒喬好不放出來，他認為這種事查金流就知道，但他賭民進黨不敢查，因為一查下去將動搖黨本。

柯文哲說，人家說要抓網軍，現在人贓俱獲被抓的都是民進黨的，每次都說柯文哲有網軍，但他沒花錢怎麼會有，頂多只有網路義勇軍，怎會花錢去中央空廚做假新聞。他還說，網軍可惡之處在花國家的錢，花國家的錢養網軍這才是問題，有個名詞叫做「償付於民」就是這樣。

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