擁有甜美臉蛋及D級火辣身材的女星林莎，IG有近90萬追蹤人數，人氣相當高，可愛又性感的模樣，讓她被封為「台版三上悠亞」、「國民初戀」，而也因為美貌，讓她遇上大麻煩，林莎最近在節目上透露人生首度租屋經驗是噩夢一場，遇到色房東，主動提減免房租但卻是有要求的，讓她嚇得落荒而逃。

林莎作客《媽媽好神之俗女家務事》節目，談到租屋經驗，表示大學畢業後到台北發展，有租屋需求，於是上社群的租屋網，找到了一間在預算跟交通位置上都很合意的套房，她就約了時間看房，到了現場見到房東，對方是個跟自己爸爸差不多年紀的中年男子。

才剛在參觀房間，房東竟開始對她身家調查，一下問她是不是剛大學畢業？又問她找到工作沒有？林莎不疑有他，就直白透露有工作，「他應該是怕我繳不出房租」，不料接著房東又問她有沒有交男朋友？林莎此時還沒警覺，只覺得房東可能顧慮帶人回家的問題，覺得被問這些問題都還算合理。

但之後房東說的話，讓她終於開始覺得不對勁，原本這間房子的租金是1萬5千元，但房東主動表示可降價3500元，並跟林莎說自己就住附近，「如果有什麼需要幫忙的地方儘管告訴他，他會照顧我」，林莎聽了毛骨悚然，因為她聯想起兩人一見面，房東對她不斷上下打量的眼神，像要把她全身看光一樣，又暗示要「照顧」她，讓林莎嚇得趕緊藉口有下一間房要看，並說做好決定再跟房東談，「但我真的是嚇死了」。