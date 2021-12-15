王力宏爆出和老婆李靚蕾8年婚姻生變，在演藝圈丟下震撼彈，外傳兩人早在5年前就想離婚，婆媳問題是婚變主因，回顧2013年王力宏宣布結婚造成轟動，當時李靚蕾的身分也遭起底，高學歷又擁有逆天美貌，完美形象引起熱議，一度成為討論焦點。

當時有大陸網友挖出，李靚蕾2004年在美國著名的普林斯頓大學就讀，研讀金融工程以及運籌學，獲得工程理學士學位後，她又在哥倫比亞商學院攻讀博士，之後便順利進入美國金融巨擘「摩根大通」擔任分析師，負責戰略、開發、運營風險等項目，短短2年內就爬到諮詢服務部的助理副總裁。

李靚蕾聰明的腦袋和超強工作能力令人嘆為觀止，不僅如此，由於擅長運營管理，她還為愛馬仕、雅詩蘭黛等名牌工作，才智與美貌兼具深獲王力宏家人喜愛，兩人會搭上線，也是透過王力宏在美國的家人介紹，彼此是已經認識10幾年的舊識，在李靚蕾少女時期就相識。

不僅李靚蕾擁有高學歷，王力宏家人也不惶多讓，王力宏本人就畢業於美國文理學院中排名第一的威廉斯學院（Williams College），他的父母則分別畢業於台大、政大，外婆則是清華大學經濟系畢業，哥哥和大嫂也是芝加哥大學的碩博士，現在任職於哈佛醫院，弟弟和弟媳則是麻省理工學院碩士，十分驚人。