消息面：

1.美國11月最終需求生產者物價指數（PPI）年漲9.6%，創下2010年11月以來最大漲幅，並超出市場預期的年漲9.2%；與10月相比，PPI漲0.8%，亦高於市場預期的月漲0.5%。扣除食品和能源價格的最終需求PPI月漲0.7%，與去年同期相比大漲7.7%，超出市場預期的年漲7.2%，並創下史上最大漲幅。扣除食品、能源和貿易價格的最終需求PPI月漲0.7%、年漲6.9%。

2.根據美國石油協會（API）統計，上周原油庫存周減81.2萬桶，少於市場預期周減260萬桶。上周汽油庫存增加42.6萬桶，餾分油庫存減少100萬桶。美國能源情報署（EIA）周三將公布官方原油庫存數據，市場預期上周美國原油庫存減少210萬桶。

3.市場預期聯準會將在會後公布「鷹氣逼人」的決議，周二國際金價創下兩周來最大單日跌幅。紐約期金收跌0.9%，為每盎司1772.3美元。其他貴金屬方面，銀價跌1.9%，為每盎司21.89美元。鉑金跌1.9%，為每盎司918.45美元。鈀金跌3.3%，為每盎司1626.85美元。

4.市場觀望聯準會等多個主要央行即將公布的決議，周二美元由跌轉升，尾盤ICE美元指數漲0.2%，報96.552。