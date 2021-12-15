PMIC(電源管理IC)在疫情帶動消費電子需求急速加溫、外加5G、自駕車等各項應用下，自今年下半年供給吃緊狀況始終未改善，研調機構也預估，到達2026年，全球PMIC市場規模將成長至252億美元，台系IC設計受益業者包括有聯發科(2454)、矽力-KY(6415)與即將上市的力智(6719)、不僅如此，法人圈除看好聯發科(2454)因為在PMIC領域享有亞洲最大規模優勢外，也點名台積電(2330)因其先進製程與PMIC BCD製程位居領導地位，未來2~3年營收年複合成長10~15%的展望具上檔空間。

由於5G、高效能運算以及電動車等需求快速成長，加上疫情帶動更多的消費性電子需求，使得自今年下半年起，PMIC(電源管理IC)便處於供給吃緊的狀態，目前全球PMIC市場係由IDM業者主導，包德州儀器、ADI與安森美。

受惠於2021年全球半導體供給吃緊，亞洲PMIC業者營收大幅成長，幅度超越全球IDM同業，隨著科技業的新應用增加將推升PMIC需求，並有利於亞洲PMIC IC設計業者。

考量新規格升級，類似數據中心之新繪圖處理器(GPU)與中央處理器(CPU)及DDR5，均帶動PMIC需求激增和5G與車用電子的既有需求，預期未來幾年包括聯發科(2454)、股王矽力-KY(6415)與即將上市的力智(6719)等，PMIC業務將享有長期成長。

研調機構數據指出，2026年PMIC市場規模將成長至252億美元，佔全球半導體市場總值的4%，2020~2026年的年複合成長率預估3%。PMIC用於各種電子裝置，提供合適的電壓，以確保裝置正常運作。裝置按規格、功能與效能不同，需要的電源電壓與電源供給效率各異，因此，目前市面上存在多種不同的電源管理系統與IC。

法人也點名在這波PMIC的成長浪潮下，首選聯發科、台積電。聯發科為亞洲最大的PMIC設計業者，多類應用交貨穩定，包括用於CPU與GPU之Vcore、記憶體功率解決方案、DC/DC轉換器、線性穩壓器(LDO)，以支援資訊娛樂系統、車用、電信、數據通訊。聯發科PMIC約佔公司營收7%，法人看好2020~2021年強勁年增40%以上，由於聯發科在PC、資料中心、電信、汽車、5G手機的產品佈局多元且穩健，有利於長期將持續成長。若以晶圓代工業者中，台積電因其先進製程與PMIC BCD製程位居領導地位，法人預期，台積電未來2~3年營收年複合成長10~15%的展望具上檔空間。